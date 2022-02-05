شكرا لقرائتكم خبر منتدى الابتكار الاجتماعي يواجه تحديات «الاستثمار الذكي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتشييد مجتمع يتمتع بقدر من الرفاهية والإنسانية عبر «الاستثمار الذكي»، تنطلق اليوم في المدينة المنورة أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي على مدى يومين، بمشاركة عدد ‏من القيادات المحلية والإقليمية والدولية.

ويناقش موضوعات وقضايا لتعريف الابتكار الاجتماعي وماهيته وأهدافه وبرامجه ومجالاته وخدماته والفئات المستهدفة فيه، إضافة إلى التحديات التي تحول دون تحقيق أهدافه والتخطيط للابتكار الاجتماعي وإدارة التَغيرات والإدارة الاجتماعية الرشيقة والإدارة الاجتماعية الانسيابية والاستثمار الذكي، وتنمية المال والطريق نحو ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، وإعادة تعريف علاقة الإنسان بالطبيعة، إضافة إلى تاريخ الابتكار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

ويقدم المتحدثون في المنتدى عددا من المحاضرات عن مفاجآت في الابتكار الاجتماعي في مجال التعدين الدولي والعدالة الاجتماعية.. الإنسان كقيمة وإعادة تعريف علاقتنا بالطبيعة والوقف كنموذج للابتكار الاجتماعي والابتكار المنهجي الحديث في سلسلة (عربية القرآن)، بالإضافة إلى ورش عمل حول «فكر التخطيط للابتكار الاجتماعي، إدارة التغيرات هي قاعدة للتغير، الاستثمار الذكي وتنمية المال، الإدارة الرشيقة فلسفة عصرنا، الإدارة الرشيقة للمنظمات الاجتماعية، خطواتك الأولى نحو ريادة الأعمال (ثقافة العمل الحر)».

جلسات المؤتمر

