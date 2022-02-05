شكرا لقرائتكم خبر تجهيز البنية التحتية للاتصالات وتهيئة البيئة الذكية لمرتادي وجهة مسار في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفذ وجهة مسار، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة ACES.

وتهدف الاتفاقية إلى تجهيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية (خدمات الهاتف المتنقل) لتهيئة البيئة العصرية الذكية لمرتادي الوجهة من سكان مكة المكرمة وزوارها لمدة 15 سنة.

وقع الاتفاقية من جانب شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة ACES الرئيس التنفيذي الدكتور أكرم أبوراس، فيما مثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ وجهة «مسار» المهندس عبدالمحسن البكر الرئيس التنفيذي للتطوير.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة، أن الاتفاقية تنص على أن تتولى الشركة تجهيز البنية التحتية للمشروع لتغطيته بالتقنيات الحديثة الممكنة للتطبيقات الذكية، لرفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل وتأمين تغطية أفضل وتحسين تجربة المستخدم، برفع سرعات الإنترنت المتنقل في الطرق الرئيسية والفرعية للمشروع والأنفاق ومواقف السيارات ومنطقة البوليفارد والخدمات المصاحبة للمشروع.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للتطوير لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة ACES، التي تستهدف تجهيز وتطوير البنية التحتية بأحدث وسائل الاتصالات اللاسلكية.

وأكد أن البنية التحتية للوجهة صممت بأعلى معايير صناعة الوجهات الحديثة لتدعم المنظومة الاستثمارية، والتي تتضمن عددا من الأنظمة التقنية الذكية التي ترتبط جميعها بمركز البيانات الرئيس، الذي يغطي كل الاحتياجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الرقمية والمبتكرة التي ستتوفر في الوجهة المرتقبة، كما ستوفر المساحة التي تلزم مزودي خدمات الاتصالات ليقدموا خدماتهم في مختلف أنحاء الوجهة.

وجهة «مسار»

- تعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة مكة المكرمة

- تحتوي مكوناتها على 205 قطع تطويرية وتنموية متكاملة

- قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة

- بطول 3650 م وعرض320 م على مساحة 1.2 مليون م2