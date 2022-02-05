بدء عملية تقسيم محمية الإمام تركي بن عبدالله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإعادة تنميتها وازدهارها وتسجيلها عالميا ودوليا في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أعلنت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن بدء عملية التقسيم الأولية ‏للمحمية، مؤكدة أن العمل الجاري لتنظيم الدخول اليومي وليس الدخول للتخييم الدائم خلال نهاية هذا العام أو بداية السنة القادمة بوجود مستثمرين، ليكون التنزه للجميع بشكل أساسي. وبين المدير التنفيذي للمحمية المهندس محمد الشعلان، أنه وبحسب الدراسات الأولية تحتوي المحمية على 74 نوعا من الكائنات الفطرية المتنوعة، مؤكدا إعادة التوطين لثلاثة أنواع هي الريم والمها والنعام، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة توطين الضواري مثل النمر والذئب العربي لتحقيق التوازن البيئي داخل المحمية، مبينا وجود 120 نوعا من النباتات الأساسية، التي أسهمت فترة الحماية خلال السنوات الماضية في إعادة ازدهارها وإعادة تشابكها بشكل أكبر. محتويات المحمية: 74 نوعا من الكائنات الفطرية المتنوعة 120 نوعا من النباتات الأساسية 3 أنواع هي الريم والمها والنعام تم إعادة توطينها

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