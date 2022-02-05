شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.