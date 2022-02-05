شكرا لقرائتكم خبر ضبط 13,279 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات الميدانية المشتركة:
6712 مخالفا لنظام الإقامة
4789 مخالفا لنظام أمن الحدود
1778 مخالفا لنظام العمل
283 تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود
55 % منهم يمنيو الجنسية
42 % منم إثيوبيو الجنسية
10 متورطين في النقل والإيواء
97,357 يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
86,561 رجلا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
10,796 امرأة تخضع لإجراءات تنفيذ الأنظمة
86,222 تم إحالتهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
2342 تم إحالتهم لاستكمال حجوزات سفرهم
7227 مخالفا تم ترحيلهم
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 13,279 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.