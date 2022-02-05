ضبط 13,279 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا للحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن ضبط 13,279 مخالفا في كافة المناطق خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير الحالي.

وأكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات الميدانية المشتركة:

6712 مخالفا لنظام الإقامة

4789 مخالفا لنظام أمن الحدود

1778 مخالفا لنظام العمل

283 تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود

55 % منهم يمنيو الجنسية

42 % منم إثيوبيو الجنسية

10 متورطين في النقل والإيواء

97,357 يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة

86,561 رجلا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة

10,796 امرأة تخضع لإجراءات تنفيذ الأنظمة

86,222 تم إحالتهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

2342 تم إحالتهم لاستكمال حجوزات سفرهم

7227 مخالفا تم ترحيلهم