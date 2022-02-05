التحذير من 8 عمليات احتيال على وثيقة التأمين الصحي

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وكان المجلس أطلق أخيرا المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد، ويعد إحدى خطوات التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة وخدمة القطاع الصحي العام والخاص، وتعمل المنصة على مسارين: مسار التعاملات التأمينية الصحية، ومسار السجل الصحي الموحد.
وفي هذا الإطار وصل عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية إلى نحو 12 مليون عملية، وكذلك تم بدء العمل الفعلي على السجل الصحي الموحد، حيث ستكتمل المرحلة الأولى من السجل خلال الـ 24 شهرا المقبلة.
يذكر أن إجمالي عدد المؤمن لهم صحيا بنهاية العام الماضي بلغ 10.05 ملايين شخص بانخفاض قدره 1.10 مليون شخص مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغ عددهم آنذاك 11.15 مليون مؤمن له. وتراجع عدد المؤمن لهم السعوديين بنحو 49.7 ألف شخص، فيما تراجع عدد المؤمن لهم غير السعوديين بنحو 1.05 مليون شخص.
الحالات التي يحذر منها المجلس:
- تنويم المريض دون مبرر طبي.
- إصدار فواتير كشف جديدة خلال فترة المراجعة المجانية.
- إرسال مطالبات تحتوي على فواتير مكررة.
- الاتفاق مع المستفيد لإصدار فواتير حالات مرضية غير صحيحة.
- تعمد تقسيم المطالبة بغرض تقليل ارتفاع سجل إجمالي المطالبات المالية.
- عدم تحصيل مبلغ نسبة التحمل من المرضى عند وجودها.
- تكرار رفع الفواتير العلاجية المسددة لشركة التأمين مرة أخرى.
- أخذ مبالغ الخدمات الطبية نقدا ثم تقديم الفواتير لشركات التأمين.
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