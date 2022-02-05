شكرا لقرائتكم خبر التحذير من 8 عمليات احتيال على وثيقة التأمين الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس الضمان الصحي من 8 عمليات احتيال وإهمال وإساءة استخدام مقدم الخدمات الطبي لوثيقة التأمين الصحي.

وكان المجلس أطلق أخيرا المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد، ويعد إحدى خطوات التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة وخدمة القطاع الصحي العام والخاص، وتعمل المنصة على مسارين: مسار التعاملات التأمينية الصحية، ومسار السجل الصحي الموحد.

وفي هذا الإطار وصل عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية إلى نحو 12 مليون عملية، وكذلك تم بدء العمل الفعلي على السجل الصحي الموحد، حيث ستكتمل المرحلة الأولى من السجل خلال الـ 24 شهرا المقبلة.

يذكر أن إجمالي عدد المؤمن لهم صحيا بنهاية العام الماضي بلغ 10.05 ملايين شخص بانخفاض قدره 1.10 مليون شخص مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغ عددهم آنذاك 11.15 مليون مؤمن له. وتراجع عدد المؤمن لهم السعوديين بنحو 49.7 ألف شخص، فيما تراجع عدد المؤمن لهم غير السعوديين بنحو 1.05 مليون شخص.

الحالات التي يحذر منها المجلس:

