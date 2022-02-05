النقل تعزز كفاءة التشغيل بصيانة طرق المناطق

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وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، للوصول للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن، من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عال من الجودة والسلامة.
أبرز أعمال صيانة الطرق:
- تنظيف مجاري الأودية ومنشأة تصريف المياه لـ6,512 موقعا
- ردم الانجرافات بسبب الأمطار بـ1128 موقعا
- إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بـ863,338 م2
- مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بـ11,069 كلم
- مسح وتهذيب الطرق الترابية بطول 6,262 كلم
- كشط وإعادة سفلتة 342 كلم
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