النقل تعزز كفاءة التشغيل بصيانة طرق المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال يناير الماضي، عددا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عدد من الإجراءات والدراسات، ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، ضمن أعمالها التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، للوصول للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن، من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عال من الجودة والسلامة.

أبرز أعمال صيانة الطرق:

