تسجيل 3013 إصابة بكورونا.. وشفاء 4824 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 3013 حالة مؤكدة بفيروس كورونا ، وشفاء 4824 حالة، و1056 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. 3013 إصابة جديدة 4824 حالة شفاء 1056 حالة حرجة 3 حالات وفاة 33,865 الحالات النشطة 8953 إجمالي الوفيات 662,819 إجمالي حالات الشفاء 705,637 إجمالي الإصابات

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