تسجيل 3013 إصابة بكورونا.. وشفاء 4824 حالة

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3013 إصابة جديدة
4824 حالة شفاء
1056 حالة حرجة
3 حالات وفاة
33,865 الحالات النشطة
8953 إجمالي الوفيات
662,819 إجمالي حالات الشفاء
705,637 إجمالي الإصابات
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