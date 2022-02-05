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تسجيل 3013 إصابة بكورونا.. وشفاء 4824 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 3013 حالة مؤكدة بفيروس ، وشفاء 4824 حالة، و1056 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

3013 إصابة جديدة

4824 حالة شفاء

1056 حالة حرجة

3 حالات وفاة

33,865 الحالات النشطة

8953 إجمالي الوفيات

662,819 إجمالي حالات الشفاء

705,637 إجمالي الإصابات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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