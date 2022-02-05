شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة المنورة يتوج الفائزين والفائزات في أولمبياد «إبداع 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة 40 موهوباً سعودياً من الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" في عامه الثاني عشر الذي أقيمت تصفياته النهائية على مدى أربعة أيام في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وهنّأ سمو نائب أمير المدينة المنورة الطلاب والطالبات الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز والنجاح ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعاتهم في نهضة الوطن .

واستهل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي كلمته خلال الحفل بتقديم الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على رعاية واحتضان المدينة المنورة للمعرض والحفل الختامي لأولمبياد إبداع 2022 وتكريم الفائزين والفائزات والجهات الداعمة والراعية للأولمبياد.

وقال الدكتور المحتمي: إن المملكة تشهد في هذا العهد الميمون نهضةً استثنائيةً شاملةً لبناء الإنسان والاستثمار في قدراته وإمكانياته التي تواكب ما يزخر به الوطن من طاقاتٍ بشريةٍ موهوبةٍ ومبدعةٍ في شتى المجالات، مبيناً أن "موهبة" تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في العالم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، ففي برنامج الكشف عن الموهوبين عبر "مقياس موهبة" تم ترشيح أكثر من 594 ألف طالب وطالبة، تقدم للقياس منهم أكثر من 406 آلاف طالب وطالبة وتم اكتشاف أكثر من 140 ألف موهوباً وموهوبة، وعلى منصات التتويج العالمية استطاع أبناء الوطن ارتقاءها ليرفعوا رصيد المملكة من الجوائز في المسابقات الدولية إلى 456 جائزة في الأولمبيادات الدولية و 83 جائزة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة و 248 جائزة دولية في البحث والابتكار.

وأضاف أن موهوبي الوطن طوروا أكثر من 16 ألف فكرة وحصلوا على 15 براءة اختراع وتم قبول أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 30 جامعة أمريكية في تخصصات نوعية توافق مبادرات ومستهدفات الرؤية الطموحة 2030 ، كما استقطبت مؤسسة "موهبة" أيضاً 103 موهوبين وموهوبات من 20 دولة حصدوا من خلال "موهبة" 79 جائزة دولية، وعقدت أيضاً أكثر من 100 شراكة محلية وإقليمية ودولية ، لافتاً النظر إلى أن كل ذلك يمر عبر جهد دؤوب ومن خلال 20 برنامجا إثرائيا نوعيا ومسابقات محلية ودولية وفصول دراسية بمناهج عالمية متطورة ليكون ترتيب المملكة بكل فخرٍ الأول على مستوى العالم العربي في اكتشاف ورعاية الموهوبين والاهتمام بهم، وتكون "موهبة" أيضاً المرجع الأول في "الموهبة والإبداع" على مستوى العالم بشهادة علماء وخبراء ومختصين وجامعات عالمية .

واختتم كلمته بتقديم الشكر إلى وزارة التعليم بوصفها الشريك الإستراتيجي لموهبة لدعمها ودورها في إعادة المعارض إلى جميع المناطق التعليمية في كل إمارة ومنطقة ومدينة وإلى كل العاملين في الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وأولياء أمور وإلى رُعاة "الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" ومقدمي الجوائز الخاصة.

وفي ختام الحفل أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع "موهبة" أسماء 40 طالبا وطالبة من الموهوبين السعوديين الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لأولمبياد "إبداع 2022" ، وكرّم سموه الجهات الداعمة للمنافسة .