شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توزيع 1000 هدية على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالتعاون مع وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بتوزيع قرابة ( 1000 ) هدية على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف ضمن مبادرة " تطوع "، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ، وتهدف المبادرة المقدمة إلى توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطيه الزهراني بأن الإدارة العامة قدمت العديد من المبادرات التطوعية وخدمة قاصدي المسجد الحرام والاهتمام والاعتناء بكبار السن وذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التطوعية وتوزيع الهدايا وإشراك المتطوعين على مدار الساعة.