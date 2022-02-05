شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. 600 جولة على «المساكن الجماعية» وإخلاء 110 مواقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مستشار أمين جدة أن الأمانة تنفذ جولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط كما جرى تنفيذ أعمال الفحص التعقيم لهذه المنشآت بدعم كل جهة حكومية مشاركة في هذه الأعمال بها.

كما أضاف الزهراني أنه جرى زيارة وتفتيش أكثر من 600 موقع بنطاقات أحياء المحافظة وتحرير مخالفات بغرامات مالية وذلك حسب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل مشيراً إلى مواصلة رصد وتطبيق النظام بحزم في جميع المساكن الجماعية للأفراد مما نتج عنه اخلاء أكثر من 110 مواقع .

كما بين م الزهراني أنه جرى اصدار تراخيص 363 موقع سكن جماعي من نظام بلدي وتأتي هذه الاشتراطات للمساكن في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.