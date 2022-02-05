النقل تنجز عدة أعمال صيانة على طرقها خلال يناير

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6512) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (1128) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية منحرم الطرق بحوالي (863,338) مترًا مكعبًا، كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (11,069) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (6,262) كم، وكشط وإعادة سفلتة (342) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق منخلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق للوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.
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