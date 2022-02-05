شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية على 1,353 أسرة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية الأكثر احتياجًا، حيث جرى توزيع 2,706 بطانيات و1,353 حقيبة شتوية على 1,353 أسرة، في محافظات جرش، الزرقاء، معان، اربد.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.