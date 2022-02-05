شكرا لقرائتكم خبر عن محمية «الإمام تركي بن عبدالله» تعلن بدء عملية التقسيم الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن بدء عملية التقسيم الأولية ‏للمحمية، لإعادة تنميتها وازدهارها وتسجيلها عالميًا ودوليًا في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مشيرًا إلى العمل الجاري لتنظيم الدخول اليومي وليس الدخول للتخييم الدائم خلال نهاية هذا العام أو بداية السنة القادمة بوجود مستثمرين، ليكون التنزه للجميع بشكل أساسي.

وبين المدير التنفيذي لمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية المهندس محمد الشعلان، أنه وبحسب الدراسات الأولية تحتوي المحمية على أكثر من 74 نوعاً من الكائنات الفطرية المتنوعة، مؤكدًا إعادة التوطين لثلاث أنواع هي الريم والمها والنعام، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة توطين الضواري مثل النمر والذئب العربي لتحقيق التوازن البيئي داخل المحمية، مبينًا وجود أكثر من 120 نوعاً من النباتات الأساسية، التي أسهمت فترة الحماية خلال السنوات الماضية في إعادة ازدهارها وإعادة تشابكها بشكل أكبر.