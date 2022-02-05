شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة باردة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجه باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدنى في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.