شكرا لقرائتكم خبر عن «بالوعي نحارب السرطان».. 50 متلازمة وراثية.. والطفرات الجينية ترفع نسب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، ملتقى إلكترونيا توعويا، تحت عنوان «بالوعي نحارب السرطان»، تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان، الذي يوافق الرابع من شهر فبراير في كل عام، وذلك عبر منصة «زووم».

رفع الوعي

واستهدف الملتقى دعم مرضى السرطان، والقضاء على حاجز الخوف منه، ورفع الوعي المجتمعي بالسرطان، وأهمية الكشف المبكر عنه، إضافة إلى توفير الدعم النفسي لمرضى وأهالي مرضى السرطان، والاستفادة من تجارب المتعافين لبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى، الذين ما زالوا في رحلة العلاج.

خبراء وأطباء وشارك في الملتقى 6 متحدثين من الخبراء والأطباء والمختصين في مجال أمراض السرطان والمجال الاجتماعي والنفسي، سلطوا الضوء على أهم أنواع السرطان ومسبباتها، فضلا عن مناقشة أهم المستجدات التوعوية والتثقيفية لمرضى السرطان من خلال محاضرات وحلقات نقاش.

الطفرات الجينية

وأكدت الأستاذ المساعد واستشاري علم الأمراض التشريحية د. أمل العديني، أن الطفرات الجينية تنتج عن تعرض الجسم للمواد الضارة، كالتدخين وتلوث الجو والتعرض للإشعاع والأشعة فوق البنفسجية، وأن أغلب الطفرات، التي تحدث يعالجها الجسم، بعدما يتعرف عليها كخلل، لمنع الآثار السلبية لها.

حالات نادرة وأضافت: في حالات نادرة عندما لا يستطيع الجسم إصلاحها، تحدث الطفرات في الخلايا الجسدية، كالثدي والقولون، وفي هذه الحالة ترتفع نسبة حدوث السرطان في الشخص المصاب فقط، ولا تورث للأطفال، بينما إذا حدثت الطفرة في البويضات والحيوانات المنوية تعرف بالطفرات الجينية الموروثة ونسبتها جدا بسيطة، وهذه تنتقل للأطفال، وينتج عنها ما يعرف بمتلازمات السرطانات الوراثية، وعادة تتواجد هذه المتلازمة بين أقرباء الدرجة الأولى، وتلعب تلك الطفرات دورا رئيسيا في نحو 5-10 % من جميع أنواع السرطان، ويوجد أكثر من 50 متلازمة سرطان وراثية.

علامات المتلازمة

وتابعت: إن من علامات هذه المتلازمة، وجود أقرباء من الدرجة الأولى مصابين بنفس نوع السرطان، ووجود أكثر من فرد من جهة الأم أو الأب مصاب بالسرطان، ووجود أكثر من شخص بالعائلة ذاتها مصابين بأنواع نادرة من السرطان كسرطان العظام، ووجود سرطان معين بأكثر من جيل، والإصابة بالسرطان في أعمار مبكرة أي أقل من عمر 40 إلى 50 سنة.

الأكثر شيوعا

وأكملت: تعد متلازمة سرطان الثدي والمبيض ومتلازمة داء السلائل الورمي العائلي من أكثر متلازمات السرطانات الوراثية شيوعًا، وفي حال حدوث الأول، فهناك أورام أخرى قد تحدث ضمن هذه المتلازمة مثل سرطان البنكرياس أو البروستات عند الرجال من نفس العائلة، أما بالنسبة للمتلازمة الثانية فقد يتسبب بسرطان القولون والأمعاء وتبدأ علاماتها في مرحلة الطفولة من خلال تكوين مئات اللحميات في القولون، التي تكون نسبة تحول واحدة منها أو أكثر إلى سرطان 100 %، ويحتاج أغلب المصابين بداء السلائل لاستئصال الأمعاء الغليظة جراحيا لتجنب السرطان.

الكشف المبكر

من ناحيتها، أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية مي الجبر، حرص الجمعية على الاستمرار في بذل المزيد من العطاء لخدمة مرضى السرطان في المنطقة الشرقية والمملكة، وتقديم الخدمات بما يحقق جودة الحياة لهم وفق رؤية المملكة الطموحة، متابعة: نسعى لرفع الوعي بمخاطر السرطان، وذلك عبر الوقاية، وطرق الكشف المبكر له، والعلاج، ونواصل العمل في الجمعية من خلال تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية، التي من شأنها تحقيق التوعية وتقديم الخدمة للمستفيدين بأفضل مستوياتها.

برامج وخدماتفيما قالت استشاري أشعة الثدي في مجمع الملك فهد الطبي بالظهران د. آلاء الشمراني: إن الجمعية متخصصة بجميع أنواع السرطان لتمد يدها لكل مصاب ومريض بالسرطان سواء طبيا أو نفسيا أو اجتماعيا، من خلال تقديمها العديد من البرامج والخدمات من ضمنها برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي متمثلة في 3 عيادات متنقلة بكوادر طبية كاملة، كما تقدم خدمة الإسكان والمواصلات وخدمة الأجهزة التعويضية تحت برنامج الخدمات المساندة، وبرنامج التوعية والتثقيف وبرنامج الدعم المعنوي والأنشطة الترفيهية.

فرص العلاجوأوضحت طبيبة الأشعة بمستشفى العيون التخصصي بالظهران د. أنديرة بوخمسين، أن عملية تكون السرطانات وسرطان الرئة بصفة خاصة يحدث منذ بداية انقسام الخلية، وأن الكشف المبكر يعطي فرصة علاج كبيرة للمريض، بينما إذا تقدم السرطان ووصل إلى الأوعية الدموية والجهاز اللمفاوي وبدأ بالانتشار فالعلاج سيكون صعبًا.

عوامل رئيسيةوأضافت: من العوامل الرئيسية التي تسبب السرطانات، التدخين بجميع أنواعه ومأكولات ومشروبات «الدايت»؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة، وكذلك الأشخاص الذين يعملون بالمعامل أو بمصانع المواد الكيميائية أو المناجم، ومن المسببات أيضًا التلوث الجوي مثل المناطق الصناعية، والتقدم بالعمر.

القاتل الأولواختتمت: بحسب الدراسات فإن مليون حالة وفاة تحدث في العالم بسبب سرطان الرئة، ولذلك تمت تسميته «بالقاتل الأول»، وحسب إحصائية عالمية في عام 2018، فإن سرطان الرئة في المملكة احتل المركز الثامن من حيث حالات الإصابة والمرض.

دعم المرضى والقضاء على حاجز الخوف

الاستفادة من تجارب المتعافين لبث روح الأمل والتفاؤل

التدخين والتلوث والتعرض للإشعاع أبرز الأسباب

3 عيادات متنقلة بكوادر طبية كاملة