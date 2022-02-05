شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بحرينية لـ ”الخليج 365”: «التنشيطية» غير ملزمة للقادمين.. وفحص «PCR» للفئات المحددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر بحرينية لـ«اليوم» عدم اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الأولى أو الثانية، للقادمين من السعودية ودول الخليج وما خارجها، للدخول عبر منافذها الدولية، مبينة أن البحرين لا تزال تعمل على إجراءاتها السابقة للدخول، المتضمنة اشتراط أخذ الجرعتين الأساسيتين، وفحص «PCR» للفئات المحددة، وأن الاشتراطات الصحية لمغادرة المسافرين من دولهم تعود إلى جهاتهم الرسمية.

تحديث جديد

جاء هذا التأكيد بعد التحديث الذي أعلنته البحرين، أمس، عبر فريقها الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا»، بموافقة أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على إتاحة الجرعة المنشطة الثانية اختياريًا للراغبين من الفئة العمرية البالغة من العمر 60 عامًا فما فوق، إضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية.

جرعة ثانية

وأوضحت المصادر أنه يمكن للراغبين من هذه الفئة من المتطعمين أخذ أي نوع تطعيم متاح كجرعة منشطة ثانية، وذلك بعد مرور 3 أشهر من أخذ الجرعة المنشطة الأولى، مشيرةً إلى أن الشعار باللون الأخضر لن يتغير للأصفر في تطبيق «مجتمع واعي»، في حال عدم أخذ هذه الفئة للجرعة المنشطة.

صحة وسلامة

فيما أكد الفريق الوطني الطبي مواصلة الجهود المبذولة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعيًا المؤهلين لأخذ الجرعة المنشطة الثانية للتوجه مباشرة إلى المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل وزارة الصحة دون الحاجة لأخذ موعد.

بروتوكولات التطعيم

وأشار الفريق الوطني الطبي إلى أن تحديث بروتوكولات التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، جاء في ظل الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

إصابات جديدة

من ناحيتها، سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3555 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 702624 حالة، من بينها 35679 حالة نشطة، و1042 حالة حرجة، تتلقى الرعاية في المستشفيات.

تعافٍ ووفاة

وأشارت الصحة في إحصائية أمس إلى تعافي 4023 حالة؛ ليصل عدد حالات التعافي إلى 657995 حالة، وارتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 8950، بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

استشارات واستفسارات

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».