شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس بوروندي بيوم الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.