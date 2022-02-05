شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم الاستجابة الإقليمية للمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي- أمس الأول، في حفل إطلاق منظمة الهجرة الدولية خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين «MRP» للقرن الأفريقي واليمن لعام 2022م.

وأشاد ممثل المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج م. أحمد البيز بالعلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، مثنيًا على الدور الذي تقوم به المنظمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمهجرين واللاجئين في العالم ودعمها المقدم للحكومات المضيفة لضمان صمود اللاجئين.

وتطرق إلى مساهمة المركز منذ إنشائه في عام 2015 م لمساندة المهاجرين واللاجئين والنازحين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقع المركز اتفاقيات مع المنظمة لتنفيذ 26 مشروعًا في اليمن وميانمار والصومال وسوريا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 105 ملايين دولار أمريكي، مؤكدا التزام المركز بتقديم المساعدات الإنسانية لتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والنازحين.