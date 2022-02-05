شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف جولة رقابية تكشف 62 مخالفة صحية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة محافظة جدة، 62 مخالفة صحية، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، وغيرها من المخالفات الوقائية، وأغلقت 7 منشآت.

جاء ذلك خلال 8.410 جولات رقابية نفذتها الأمانة، بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق «بلدي» على الهواتف المحمولة.