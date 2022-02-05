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8 آلاف جولة رقابية تكشف 62 مخالفة صحية بجدة

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الدمام - شريف احمد - رصدت أمانة محافظة جدة، 62 مخالفة صحية، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، وغيرها من المخالفات الوقائية، وأغلقت 7 منشآت.

جاء ذلك خلال 8.410 جولات رقابية نفذتها الأمانة، بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق «بلدي» على الهواتف المحمولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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