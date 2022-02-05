شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعم 250 مشروعا بحثيا لـ«مكافحة السرطان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة التعليم، المجتمع الدولي، في تفعيل اليوم العالمي للسرطان؛ لتوحيد الجهود الإستراتيجية لرفع مستوى الوعي بخطورته، وطرق التشخيص والوقاية والحد من تداعياته.

وقدمت الوزارة دعمًا لأكثر من 250 مشروعًا بحثيًا في الجامعات، من خلال مبادرة التمويل المؤسسي في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالسرطان، التي شملت: الوقاية، التشخيص، الرعاية، المكافحة، والعلاجات المتقدمة، وارتفعت نسبة النشر العلمي لأبحاث السرطان خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 85 %، إضافة إلى تحسن جودة الأبحاث المنشورة في هذا المجال بنسبة 150 %.

واستحدثت الوزارة مبادرة التمويل المؤسسي لدعم البحث والابتكار في الجامعات وفق التوجيهات الإستراتيجية، والاستجابة للاحتياجات الوطنية؛ لتعزيز الأبحاث وتحويلها إلى منتجات مبتكرة من خلال الجامعات السعودية، وتمكنت جامعات «الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك سعود للعلوم الصحية، وجازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل» من بلوغ أعلى نشر علمي لأبحاثها المتعلقة بالسرطان.