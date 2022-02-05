شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 5 محاولات لتهريب 1,4 مليون حبة «كبتاجون» في منفذ الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، 5 محاولات لتهريب 1,491,859 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

إجراءات جمركية

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة.

أرضيات المركبات

وأوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها في جمرك الحديثة، عُثر على 774,418 حبة، كانت مُخبأةً في تجويف أرضية إحدى المركبات من نوع «خصوصي»، وفي خزان الوقود الخاص بالمركبة، وفي المحاولة الثانية التي تم إحباطها، عُثر على 272,093 حبة، كانت مُخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269,767 حبة كبتاجون في شاحنة أخرى.

جهاز التبريد

وأضافت الهيئة: إنه جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضًا، تم فيها إخفاء 134,884 حبة كبتاجون في أرضية إحدى الشاحنات القادمة، كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40,697 حبة وذلك بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.

ضبط المتورطين

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبليها داخل المملكة، وعددهم شخصان، مؤكدةً أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

استقبال البلاغات

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية «1910»، أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، أو الرقم الدولي «00966114208417»، وتستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات، البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.