شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المعوقات أمام المزارعين ومربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد عدد من مسؤولي مكتب الزراعة بمحافظة القطيف، يرافقهم عدد من مسؤولي فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية، بعض مزارع المنطقة، وذلك بهدف الوصول للهدف المنشود، وهو إزالة المعوقات، التي تواجه المزارعين ومربي الماشية، خاصةً في ظل الخدمات الإلكترونية، والدعم المقدمين من قبل الوزارة.

شارك في الجولة نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العتيبي، ورئيس قسم الإرشاد بالفرع م. زكي العباس، ورافقهم من إدارة الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالقطيف د. بدر آل حريز، ورئيس قسم إدارة الأسواق الزراعية م. منصور المغاسلة، ومن قسم البيئة م. عميد أبو المكارم، وم. محمد آل ربيع، وشملت الزيارة 3 مزارع بالمنطقة.