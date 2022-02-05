شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 3 جهات.. تدشين مكتب «التنمية الزراعية» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية م. سعود المطيري، أن مبنى مكتب الصندوق بمحافظة القطيف، يخدم شمالا إلى محافظة الخفجي، وغربا إلى محافظة النعيرية، وجنوبا إلى مركز صلاصل، للمساهمة في عجلة التنمية الزراعية، وقدم منذ افتتاحه 7700 قرض زراعي، بمبلغ إجمالي قيمته مليار وأربعمائة مليون ريال، وهذه القروض كان لها دور كبير في دفع عجلة التنمية، موضحا أنه يعتبر من المراكز المتميزة.

من ناحيته، أشاد محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، خلال تدشينه المبنى، أمس، بالخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة، مبينا أن تدشين هذا الفرع يعد نقلة نوعية ضمن سلسلة النقلات التي تهدف إلى رفع جودة الحياة في هذا الوطن الغالي، وتقديم أرقى سبل الخدمة للمواطنين والمقيمين وفق رؤية المملكة 2030 في ظل توجيهات وطموحات القيادة الرشيدة أيدها الله وسدد خطاها.

ويقع المكتب على مساحة 2500 م2 ومسطح بناء 325 م2، ويعتبر من النماذج الموحدة على مستوى المملكة، والتي تستهدف تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين.

جاء ذلك بحضور مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ونائب المدير العام للإستراتيجية عادل جمعة، ومدير فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية م. سعود المطيري، وبعض رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.