شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا الخفجي».. فعاليات وأركان لدعم الجوانب السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير التنفيذي لمهرجان «كلنا الخفجي التاسع»، سطام البلوي، حرص اللجنة المنظمة على تنوع الفعاليات لترضي جميع فئات المجتمع، بقوله: «حرصنا على أن يكون المهرجان له مردود اقتصادي وثقافي على أهالي الخفجي وزوارها، ونعمل على الترويج للخفجي كوجهة سياحية تتميز بشواطئها الجميلة وهدوئها». جاء ذلك تدشين محافظ الخفجي محمد الهزاع، فعاليات الموسم التاسع للمهرجان، أمس الأول، وتجول المحافظ في أرجاء المهرجان وزيارة المقرات والأجنحة المشاركة.

استدامة بيئيةمن ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن مشاركة الفرع في المهرجان، تأتي لإيصال رؤية الوزارة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها لتحقق الأمن المائي والمساهمة في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة، ورسالتها وهي السعي للتميز في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة والإستراتيجيات الفعالة والارتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لازدهار واستدامة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك التعريف المباشر لبرامج الوزارة المختلفة.

إرشاد وتوعيةوأفاد بأن الفرع يشارك بهذا المهرجان إيمانا بدوره الإرشادي والتوعوي، بهدف توعية المربين بأهمية تنظيم الرعي والمحافظة على البيئة، والتعريف بدور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر واللائحة التنفيذية للمركز.

سوسة النخيلوأضاف المطيري: مشاركة قسم الصحة النباتية جاءت للتعريف بالصحة النباتية وأهميتها في الحفاظ على سلامات المنتجات الزراعية من الآفات وحماية المحاصيل، وتسليط الضوء على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتعريف بأهم البرامج المطبقة حاليا، والتي تواكب رؤية المملكة 2030.

خدمات إلكترونيةوأشار إلى دور قسم الثروة النباتية في تعريف المزارعين والمهتمين وأبناء المجتمع بالمجال الزراعي بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وكذلك نشر الوعي الزراعي والتوعوي بتطبيق مرشدك الزراعي وأهميته في الرد على الاستفسارات عن طريق الاتصال المرئي والمسموع، ورفع الوعي المعرفي بأهمية الزراعة المائية والزراعة المنزلية.