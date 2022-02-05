شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا الخفجي».. فعاليات وأركان لدعم الجوانب السياحية والان نبدء بالتفاصيل
استدامة بيئيةمن ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن مشاركة الفرع في المهرجان، تأتي لإيصال رؤية الوزارة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها لتحقق الأمن المائي والمساهمة في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة، ورسالتها وهي السعي للتميز في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة والإستراتيجيات الفعالة والارتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لازدهار واستدامة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك التعريف المباشر لبرامج الوزارة المختلفة.
إرشاد وتوعيةوأفاد بأن الفرع يشارك بهذا المهرجان إيمانا بدوره الإرشادي والتوعوي، بهدف توعية المربين بأهمية تنظيم الرعي والمحافظة على البيئة، والتعريف بدور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر واللائحة التنفيذية للمركز.
سوسة النخيلوأضاف المطيري: مشاركة قسم الصحة النباتية جاءت للتعريف بالصحة النباتية وأهميتها في الحفاظ على سلامات المنتجات الزراعية من الآفات وحماية المحاصيل، وتسليط الضوء على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتعريف بأهم البرامج المطبقة حاليا، والتي تواكب رؤية المملكة 2030.
خدمات إلكترونيةوأشار إلى دور قسم الثروة النباتية في تعريف المزارعين والمهتمين وأبناء المجتمع بالمجال الزراعي بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وكذلك نشر الوعي الزراعي والتوعوي بتطبيق مرشدك الزراعي وأهميته في الرد على الاستفسارات عن طريق الاتصال المرئي والمسموع، ورفع الوعي المعرفي بأهمية الزراعة المائية والزراعة المنزلية.