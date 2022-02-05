شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 454 ممارسا صحيا على «الإنعاش القلبي الرئوي» بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت دورات «الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم» التدريبية، التي نفذها مستشفى الخفجي العام، ممثلا بمركز التدريب والإنعاش القلبي الرئوي، خلال عام 2021، توفير المعرفة والمهارات اللازمة، لتقييم وتقديم الرعاية العاجلة عن حالة السكتة القلبية والتعامل معها، وذلك للأطباء وممرضي العناية المركزة، واستفاد منها 454 ممارسا صحيا.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الصحي بمحافظة الخفجي د. أحمد فراس الخالدي: إن هذه الدورات تسهم في إنعاش المرضى، وذلك ضرورة حصول الممارسين الصحيين على برامج مكثفة للتدريب المستمر، كما تسهم في رفع الوعي بطرق إنقاذ المصابين بالسكتة القلبية أو الاختناق، لتفادي تفاقم الحالة والتخفيف من معدل الوفيات الناجمة عن التأخير في التعامل مع مثل هذه الحالات.