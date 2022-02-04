50 متسابقا في اختراق الضاحية بالشقيق

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الشقيق، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أمس، سباق «اختراق الضاحية» لمسافة 5 كم، شارك فيه 50 متسابقا، من محترفين وهواة ومن أندية المملكة، بحضور أكرم آل سالم، رئيس المركز.

انطلق السباق بإشراف مسؤول النشاط الرياضي في اللجنة والمدرب موسى طواشي، والذي اكتسح لاعبو الأندية جميع جوائزه، إذ حقق المركز الأول فيه سلطان البارقي من نادي قلوة، والثاني يحيى عبدالله رزق الله من نادي الاتحاد، والثالث موسى عيسى النجعي من نادي أبها، والرابع عيسى دعيشي جوهري من نادي جرش، والخامس ساهر حسن هميلي من نادي جرش، والسادس فواز عبدالله الحارثي من نادي جرش، والسابع مهند عبده كعبي من نادي طبرجل، والثامن محمد حسين دكام من نادي جرش، والتاسع يحيى موسى شيعان من نادي جرش، والعاشر محمد موسى شيعان من نادي جرش. وفي ختام السباق، كرم «آل سالم» الفائزين العشرة الأوائل بدروع ومبالغ نقدية.