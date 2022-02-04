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المملكة تقدم 16 شاحنة إغاثية لمساعدة الشعب اليمني 

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الدمام - شريف احمد - عبرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير 2022م، تحمل على متنها 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية فضلا عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغرامًا متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز ، شبوة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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