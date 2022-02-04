شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم 16 شاحنة إغاثية لمساعدة الشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير حتى 2 فبراير 2022م، تحمل على متنها 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية فضلا عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغرامًا متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، المهرة، الضالع، تعز ، شبوة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.