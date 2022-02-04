شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. حلول مؤقتة لتكدسات «جسر الإسكان» بطرق بديلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مواطنون بسرعة إنجاز مشروع إصلاحات فواصل التمدد بجسر الإسكان، في طريق الملك فهد باتجاه الدمام، موضحين أن إغلاق الجسر تسبب في ازدحامات مرورية كثيفة، خاصة في أوقات الذروة.

طرق بديلة

واقترحوا إيجاد طرق بديلة متعددة، للإسهام في تقليل الازدحامات، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة طريق الملك فهد، وفتح مسارات متعددة، لحل مشكلة الازدحامات.

انسيابية الحركةوذكر «خالد الفرج» أن إغلاق الجسر للصيانة، تسبب في صعوبة الحركة المرورية، وازدحامات كثيفة، مطالبا باقتراح طرق بديلة، حتى تكون هناك انسيابية في الحركة المرورية.

وأشار إلى معاناتهم في هذا الطريق، خاصة أوقات الذروة، وكذلك نهاية الأسبوع، والازدحامات لساعات طويلة، إضافة إلى الحوادث المرورية.

إعادة هيكلة

وأكد «فهد السالم» أن طريق الملك فهد بشكل عام يحتاج إلى إعادة نظر، فالطريق يعاني دائما من الازدحامات المرورية، والحوادث الخفيفة، إضافة إلى تعطل السيارات التي تتسبب في توقف الحركة المرورية، وأن المسارات على الطريق قليلة، ما يؤدي إلى تكون الازدحامات، خاصة عند التقاء الكباري بالطريق الرئيسي، مطالبا بإعادة هيكلة الطريق واقتراح طرق بديلة لحل مشكلة الازدحامات والتأخيرات.

وقت طويلفيما طالب «محمد سعد» بأن يكون هناك اتفاق بين الجهات المسؤولة على طريق الملك فهد، لإعادة هيكلة الطريق، والإصلاحات اللازمة، وحل المشكلة على هذا الطريق، بالإضافة إلى ضرورة وضع طرق بديلة لتفادي الزحام على طريق الملك فهد، مشيرا إلى أن الإصلاحات بجسر الإسكان استمرت لوقت طويل، ومع عودة الدراسة الحضورية أصبح الازدحام بكثافة، ويتسبب في تأخر الوصول للجهات المرغوبة، حتى وإن كان الخروج من المنزل قبل العمل بوقت كافي، وأنه في حال وقوع حادث مروري على هذا الطريق، سيتسبب في تكدسات كثيفة.

بدء العمل

وبدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال فواصل التمدد للجسر باتجاه الدمام على طريق الملك فهد، لمدة 15 يومًا، انتهت منها 10 أيام، ولا تزال تتبقى 5 أيام أخرى.

زيادة الكثافات مع عودة الدراسة الحضورية

ازدحامات مرورية خاصة في أوقات الذروة

تعطل السيارات والحوادث البسيطة توقف الحركة