شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. النساء يشاركن بمجلس محلي الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد المجلس المحلي لمحافظة الجبيل، لأول مرة دخول العنصر النسائي وفقا لتوجهات المملكة بمشاركة المرأة «نصف المجتمع» في اتخاذ وصناعة القرار والاعتراف بقدراتها وحكمتها في خدمة وطنها ومجتمعها.

شريك فاعل وعبرت عضو المجلس المحلي فوزية الغربي، عن فخرها بالوطن وباهتمام القيادة الحكيمة بمنح المرأة سُبل التمكين بحزمة من القرارات التي شكَّلَت نقلة غير مسبوقة، وعززت من دورها في مختلف الميادين فأصبحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن وبالأخص مدينة الجبيل التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية في المملكة. وعن مشار كة المرأة في المجلس المحلي قالت: سوف يكون لها دور مشرف وإسهام فاعل لتفانيها فى خدمة مجتمعها؛ لدفع عجلة التنمية وفق رؤية 2030، وأتمنى أن نكون همزة الوصل في معرفة احتياجات نصف المجتمع والأقدر على تمثيل مطالبها داخل المجلس وخارجه، كما أنه من المكاسب المهمة التي تحققت والتي تعد تحولًا كبيرًا ونوعيًا هو إيجاد آلية لمشاركة نصف المجتمع في اتخاذ وصناعة القرار والاعتراف بقدرات المرأة وحكمتها في خدمة وطنها ومجتمعها. إشراف ومتابعةوقالت عضو المجلس المحلي نجلاء العبدالقادر: سعيدة بهذا الانضمام لأن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في كل المجالات فهي تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين عرَّاب رؤية ٢٠٣٠. وهذا الدعم المبارك من القيادة ساعد المرأة على تولي المناصب القيادية، ونساء المملكة مع رجالها هم من يعملون على بناء هذا الوطن الغالي، مؤكدة أن المرأة السعودية نجحت بعطائها فكرًا وعملًا بالإسهام في الدفع بعجلة التنمية الوطنية فهي ستضيف في صناعة القرار والإشراف والمتابعة؛ للوصول إلى أفضل النتائج لتؤكد أنها شريك في هذه التنمية وتحقيق الرؤية.

بصمة واضحةوأوضحت عضو المجلس المحلي وسام البسام، أن دخول المرأة للمجلس المحلي أمر يعني لي ولأخواتي عضوات المجلس الكثير فهذه أمانة عظيمة وثقة غالية، تتطلب منا الاستعانة بالله وبذل قصارى جهدنا مع بقية إخواننا بالمجلس لكي نقدم ما في وسعنا لمحافظتنا وأن نصنع بصمة واضحة وإضافة يشعر بها أهالي الجبيل. فهي مسؤولية وتكليف وليس تشريف فقط. وأضافت أن نظرة المرأة الدقيقة للمكان حيث تراه بعدسة تُعنى بالتفاصيل وتهتم للقضايا من جانب يكمل نظرة الرجل فتعدد الرؤى وتنوع الاحتياجات يقابلها جهود حثيثة من قِبل المجلس المحلي لخدمة الإنسان والمكان.

الدورة الأولىوترأس محافظ الجبيل رئيس المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله العسكر، أمس، في مقر المحافظة، الاجتماع الأول في دورته الأولى للفترة السادسة للمجلس المحلي، وذلك بحضور أعضاء المجلس. ورحب المحافظ بأعضاء المجلس الجدد وهم: صالح باحمدان، وخالد الخاطر، ويوسف الخالدي، ومشاري العقيلي، وفوزية الغربي، ووسام البسام، ونجلاء العبدالقادر.

مشاريع المياهوناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض ما تم إنجازه والتأكيد على متابعة وتنفيذ المشاريع المعتمدة للعالم الحالي ٢٠٢٢م، وكذلك المشاريع التي تحت التنفيذ، إضافة إلى استعراض مشاريع شركة المياه الوطنية المقترح تنفيذها لعام ٢٠٢٢م، من الخطة الخمسية، وتسمية أعضاء لجان المجلس الداخلية والموافقة عليها. ودعا المحافظ رؤساء وأعضاء اللجان، إلى مواصلة الجهود لمتابعة وتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، وسرعة إنجازها في الوقت المحدد، فيما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ويخدم أبناءها، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.