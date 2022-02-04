شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 8 مسارات.. إنجاز مشروع «النقل العام» بالشرقية خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل الأمين لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ ”الخليج 365”، بدء العمل وتجهيز الخطة التشغيلية لمشروع النقل العام، بما يضمن رفع مستوى السلامة، وتوفير الطاقة، وتخفيف الأثر السلبي على البيئة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

حافلات حديثة

وأوضح الصفيان أن أعمال المشروع ستستمر لمدة 5 سنوات، وأن الخطة تشمل تشغيل خطين كل شهر؛ للوصول إلى أعلى طاقة تشغيلية، وأن المشروع يسعى إلى تطوير أنظمة نقل تسهم في تنمية القطاع التجاري والناتج الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى السلامة، وتوفير الطاقة، وتخفيف الأثر السلبي على البيئة.

تسهيل الحركة

وأشار إلى مراعاة المشروع للاحتياجات الحالية والمستقبلية؛ لتسهيل الحركة للسكان وتقليل الازدحام، الذي يعنى بتقديم خدمة النقل العام بالحافلات من خلال تشغيل 77 حافلة حديثة موزعة على ثمانية مسارات تخدم مدن حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وبطول يبلغ 400 كيلو متر طولي.

النواة الأولى

وكشف أن المشروع سيخدم أكثر من 5 ملايين راكب سنويًا بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، من خلال 212 محطة موزعة على أهم المواقع بالمنطقة، معتبرًا المشروع النواة الأولى لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة.

حزمة مشاريع

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التطويرية والتنموية، التي تطلقها الأمانة، بهدف تغيير نمط الحياة، وأنسنة المدن، وتتجاوز فكرة المشروع توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دور هذه المشاريع في تطوير البنية الاقتصادية في المنطقة، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها.

تنسيق متكامل

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا متكاملًا بين الأمانة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومرور الشرقية، حول هذا المشروع، موضحًا أنه سيخدم أكبر شريحة من سكان وزوار المنطقة، وسيتم توفير خدمة النقل العام بشكل منتظم على مدار 18 ساعة في اليوم ابتداءً من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً، الذي يتوقع أن ينقل الركاب من خلال 212 محطة موزعة على أهم وأبرز المناطق الحيوية بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

أنظمة متطورة

ويشتمل المشروع على توفير أنظمة متطورة وسهلة الاستخدام لبيع التذاكر ولوحات مواعيد التشغيل في نقاط التوقف الرئيسية، بالإضافة إلى تجهيزات لذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن بالحافلات والمحطات والمتوقع أن يخدم المشروع 5 ملايين راكب سنويا.