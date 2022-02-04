شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات تطويرية لإنشاء 4 حدائق بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، 5 اتفاقيات تطويرية بمحافظة الخبر بشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تنفيذ عدد من المبادرات، شملت إنشاء 3 حدائق بالعزيزية على مساحة إجمالية تزيد على 6.878 مترا مربعا، وحديقة بحي البحر، واتفاقية لتأهيل وتطوير دوار الشعلة بطريق الملك فهد. وأرست الأمانة المشروع الاستثماري لتطوير قبة رياضية ومركز للملاعب متعدد الاستخدام بمحافظة الخبر بمساحة 47 ألف متر مربع، بإجمالي إيرادات تصل إلى 10 ملايين ريال.

وكان م. الجبير أعلن مؤخرا عن بدء التحضير لأعمال مشروع النقل العام ضمن خطوط نقل متطورة، لخدمة أكثر من 5 ملايين راكب سنويا بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، من خلال ٢١٢ محطة موزعة على أهم المواقع بالمنطقة.