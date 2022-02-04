شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 100 كم بـ«الرياض - الدمام» السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق «الرياض - الدمام» السريع رقم 40، بإجمالي أطوال بلغت 100.70 كم في كلا الاتجاهين، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بالخدمات كافة المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه. وأشارت الوزارة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بأطوال 61.80 كم باتجاه الرياض، والانتهاء من مجموع أطوال 35.20 كم، فيما يتبقى 26.60 كم من أطوال الطريق جار تنفيذها، كما تم تنفيذ الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال 38.90 كم باتجاه الدمام، وتم الانتهاء من مجموع أطوال 38.90 كم.

ولفتت إلى استخدام 6 كشاطات أسفلتية، و7 فرادات أسفلتية، و12 رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الأسفلت المنفذ في «سطح + أساس» 342.183 طنا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الإجهاد على جسم الطريق 22.411 طنا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على «سطح + أساس + طبقة امتصاص الاجهاد» لـ 364.594 طنا. يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تولي اهتماما بالغا بقطاع الطرق في المملكة، وتحرص على استكمال مشاريعها كافة بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية، وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولا للانتهاء من المشاريع وتسلمها.