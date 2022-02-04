شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 61 مخالفة بصناعية دلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية غرب الدمام وبالتعاون مع «وزارة التجارة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي، الجوازات، مكتب العمل»، حملات ميدانية على المواقع الاستثمارية في صناعية دلة، أسفرت خلال الأسبوعين الماضيين عن إغلاق 14 موقعا مخالفا لاشتراطات البلدية، وإصدار 61 مخالفة وإشعارا بمراجعة.

وتضمنت أبرز المخالفات المرصودة خلال الحملة: مخالفة الإجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وتدني مستوى النظافة، واستخدام المواقع لسكن العمالة، واستخدام الطرق والساحات، ومخالفة النشاط الاستثماري للمنشأة.

وكثفت البلدية بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام جولاتها الميدانية على المجمعات التجارية، للتأكد من تطبيق قرار تلقي الجرعة التنشيطية كشرط لدخول المنشآت التجارية، بالإضافة إلى البروتوكولات الوقائية الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا، كما كثفت الجولات الميدانية في موقع المتنزه البري، وأسفرت عن إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ومسح الطرق المغلقة نتيجة زحف الرمال.