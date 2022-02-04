شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية بمخاطر السحر والشعوذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بمكتبه، أعمال حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجبيل، الشيخ ناصر الخالدي، والتي تستهدف التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي والتوعية بالرقية الشرعية، والمخالفات التي تقع فيها.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة ودورها في توعية المجتمع وتعزيز العقيدة الصحيحة، وحرص الرئاسة العامة وفروعها، على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتدادا لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

من جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيت، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.