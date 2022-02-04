شكرا لقرائتكم خبر عن «نبي فزعتكم».. 132 من منسوبي «تعليم الشرقية» يتبرعون بدمائهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مساعد مدير تعليم المنطقة الشرقية للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، أمس، حملة التبرع بالدم لمنسوبي إدارة التعليم، في المبنى الرئيس، ومبنى الخدمات المساندة، تحت شعار «نبي فزعتكم»، بالشراكة مع بنك الدم الإقليمي بتجمع الشرقية الصحي.

وشهدت عربات التبرع بالدم إقبالا كبيرا من منسوبي ومنسوبات التعليم، ووصلت أعداد المشاركين لنحو 132 موظفًا وموظفة خلال 4 ساعات.

وأكد د. الزهراني أن التبرع بالدعم واجب إنساني وديني ووطني للمساهمة في حماية وإنقاذ الأرواح عطفا على فوائده الجمة على صحة الإنسان المتبرع.

وأضاف: التعاون الوثيق والشراكة الإستراتيجية بين قطاع التعليم والصحة على جميع المستويات أفرز مثل هذه المبادرات النوعية التي تعد كواجب علينا جميعا نستشعر بها عِظم مثل هذه المشاركة التي يثيب الله تعالى عليها وتساهم في سلامة وصحة المجتمع لكون أحد أهم المؤشرات على المجتمع الصحي الأمثل ما يملكه من توافر للدم.

وأشار إلى أن إدارة التعليم تشارك بحملات التبرع بشكل سنوي وستعمل على توفير فرصة التبرع في مكاتب التعليم لمنسوبي ومنسوبات المكاتب لتعميم مثل هذه المشاركات الفعالة.

وشدد على ضرورة مشاركة الجميع في هذه الحملات سواءً في إدارة التعليم أو المجتمع التعليمي، موضحا أن إجراءات الفحص الطبي وقياس العلامات الحيوية قبل التبرع تساهم في رفع كفاءة التبرع بالدم.