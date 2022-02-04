شكرا لقرائتكم خبر عن تقليم العشب وغرس شتلات جديدة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في تقليم العشب، وغرس الشتلات، وصيانة المرافق البلدية، وأنظمة الري، والتمديدات للمنطقة التابعة للبلدية، وذلك ضمن الخطة المعدة لصيانة المرافق البلدية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لجودة الحياة، وأنسنة المدن، نحو شرقية خضراء، وفقًا لرؤية المملكة 2030. على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».