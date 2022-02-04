شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1500 زهرة بممشى «تلال الدوحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 1500 زهرة بممشى «تلال الدوحة»، بالتعاون مع أحد مراكز ضيافة الأطفال، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين البلدية والقطاع التعليمي.

على جانب آخر، أغلقت البلدية منشأة تجارية لمخالفتها اشتراطات البلدية، ورصدت تجاوز أحد المحلات بالتعدي على الرصيف العام، بوضع حاجز، مما يسبب إعاقة لحركة المشاة، وتم إلزامه بإزالة التعدي، وذلك ضمن جولة ميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الفنية. ورفعت البلدية أكثر من 117 سيارة تالفة ومهملة من مواقع متفرقة بمدينة الظهران خلال العام الماضي 2021، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة وتحسين المشهد الحضري.