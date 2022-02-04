شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 37 محلا بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية عددا من الجولات الرقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة أيام الماضية، شملت المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أسفرت عن ضبط 143 مخالفة، وإغلاق 37 محلا في حاضرة الدمام.

وأوضحت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن الحملة شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والتي شملت أفرع وزارتي التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.