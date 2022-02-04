شكرا لقرائتكم خبر عن 3852 إصابة بكورونا.. و36 ألفا «نشطة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 3852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إضافة إلى 4638 متعافيا، فيما بلغت الحالات النشطة 36150، بينها 1010 «حرجة».

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 699069، والتعافي 653972، فيما بلغ عدد الوفيات في المملكة 8947، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.