شكرا لقرائتكم خبر عن «تعزيز الأمن الفكري» لمنسوبي الأمر بالمعروف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية برنامجا تدريبيا حول «تعزيز الأمن الفكري»، لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

وأكد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله الشبانات أهمية التحذير من الحزبية بجميع أشكالها سواء العصبية القبلية أو المناطقية أو الفكرية والعقدية، مبينا خطرها على وحدة وجماعة المسلمين.

وقال «الشبانات»: إن منهج الخوارج متمثل في جماعة الإخوان المسلمين، وإن من أهم صفاتهم الاستدراك على الشريعة، بالاستدراك على الإمام كما فعل ذو الخويصرة بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم «اعدل يا محمد فإنها قسمة لم تعدل»؛ فاستدرك بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا منهج الخوارج من ذلك العصر وحتى عصرنا هذا.

وحذر «الشبانات» من جميع الفرق الخارجية والأشخاص، مهما اختلفت المسميات كمعارض سياسي أو إصلاحي ونحوه، موضحا أن المسمى الشرعي «الخوارج» لكل من خرج على جماعة المسلمين وإمامهم، مؤكدا قطعية طاعة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية، لما في ذلك من خيري الدنيا والآخرة، باجتماع الناس وتنظيم مصالحهم وقيام دولتهم، وحفظ الضرورات الخمس «الدين، النفس، النسل، العقل، المال».