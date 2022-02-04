شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية طوارئ لحالات «كوفيد 19» بمنفذ الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز المراقبة الصحي بمنفذ الخفجي، بالتعاون مع إدارتي الجمارك، والجوازات، فرضية للتعامل الطارئ مع حالات الاشتباه بإصابات كورونا «كوفيد 19»، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وهدفت التجربة للتأكد من جاهزية العاملين والممارسين الصحيين على تنفيذ سياسات العمل الخاصة بالجائحة.

وأوضح مركز المراقبة الصحي بالمنفذ أنه يقدم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين وسائقي الشاحنات القادمين للمملكة، وذلك بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والتأكد من الحالة الوبائية للمسافرين، بإجراء الكشف البصري، ومتابعة سلامة وصحة شهادات فحص كورون، واكتمال جرعات التحصين المطلوبة للقادمين من دولة الكويت الشقيقة.