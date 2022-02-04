شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 343 عينة مياه وأغذية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مختبر سلامة الأغذية في بلدية محافظة الرس، 220 جولة رقابية خلال شهر يناير الماضي، أسفرت عن سحب 343 عينة لإجراء الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية، واشتملت الفحوصات على عينات المياه والمواد الغذائية لإجراء التحاليل المخبرية، والتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها.

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية ببلدية الرس، الدكتور راكان العواجي، أن الفحوصات تُجرى بشكل يومي عبر كوادر متخصصة باستخدام أجهزة تقنية تكشف عن متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة، كما يتم فحص عينات من اللحوم للتأكد من جودة التخزين واستخدام الطرق الصحية لعمليات الطهي، فضلًا عن قيام المختبر بفحص عينات المواطنين كخدمة اجتماعية في إطار تفعيل الدور الرقابي والحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن العينات غير المتطابقة لمواصفات سلامة الغذاء بلغت نسبتها 8.5 % عينة، فيما بلغت المصادرات 180 كجم خلال الشهر الماضي.