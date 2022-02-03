شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جمعية السرطان بالشرقية تنظم ملتقى توعوياً بمشاركة 6 خبراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية ملتقى إلكتروني توعوي تحت عنوان: "بالوعي نحارب السرطان"، تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق الرابع من شهر فبراير في كل عام، وذلك عبر منصة زووم.

وهدف الملتقى إلى دعم مرضى السرطان والقضاء على حاجز الخوف منه، ورفع الوعي المجتمعي بالسرطان وأهمية الكشف المبكر عنه، إضافة إلى توفير الدعم النفسي لمرضى وأهالي مرضى السرطان، والاستفادة من تجارب المتعافين لبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى الذين ما زالوا في رحلة العلاج.

وشارك في الملتقى 6 متحدثين من الخبراء والأطباء والمختصين في مجال أمراض السرطان والمجال الاجتماعي والنفسي، حيث سلطوا الضوء على أهم أنواع السرطان ومسبباتها، فضلاً عن مناقشتهم لأهم المستجدات التوعوية والتثقيفية لمرضى السرطان من خلال محاضرات وحلقات نقاش.