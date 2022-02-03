شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | مصادر لـ«اليوم»: لا إلزامية بالجرعة التنشيطية للدخول للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر بحرينية لـ"اليوم" عدم اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الأولى أو الثانية للقادمين من السعودية ودول الخليج وما خارجها للدخول عبر منافذها الدولية، مبينة أن مملكة البحرين لاتزال تعمل على إجراءتها السابقة للدخول المتضمنة اشتراط أخذ الجرعتين الأساسية وفحص (PCR) للفئات المحددة ، فيما أن الاشتراطات الصحية لمغادرة المسافرين من دولهم تعود إلى جهاتهم الرسمية.

ويأتي هذا التأكيد بعد التحديث الذي أعلنت البحرين عنه اليوم، عبر فريقها الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على إتاحة الجرعة المنشطة الثانية اختيارياً للراغبين من الفئة العمرية البالغة من العمر 60 عامًا فما فوق، إضافة إلى العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية.

وأوضح أنه يمكن للراغبين من هذه الفئة من المتطعمين أخذ أي نوع تطعيم متاح كجرعة منشطة ثانية، وذلك بعد مرور 3 أشهر من أخذ الجرعة المنشطة الأولى ، مشيرا الفريق الطبي إلى أن الشعار باللون الأخضر لن يتغير للأصفر في تطبيق "مجتمع واعي" في حال عدم أخذ هذه الفئة للجرعة المنشطة.

وأكد الفريق الوطني الطبي مواصلة الجهود المبذولة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعيًا المؤهلين لأخذ الجرعة المنشطة الثانية للتوجه مباشرة إلى المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل وزارة الصحة دون الحاجة لأخذ موعد.

وأشار الفريق الوطني الطبي إلى أن تحديث بروتوكولات التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، جاء في ظل الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.