إنشاء منتجعين سياحيين في روضة الخفس وقلتة أم قليدة

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وسيقام المنتجعان على مساحة واسعة ضمن نطاق وحدود المحمية، ووفقا للمعايير والضوابط التي تضمن المحافظة على البيئة واستدامتها.
ويتكون المنتجعان من مناطق لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، وأخرى للتخييم، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي، كما تضم غرفا فندقية، ومناطق خاصة بفعاليات لتأمل النجوم والمناسبات الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الهيئة في تطوير المحمية، واستثمار مواردها الطبيعية لجعلها وجهة سياحية تتميز بمرافق ترفيهية تسهم في تنشيط السياحة البيئية، وتشكل عامل جذب للسياح من داخل المملكة وخارجها، حيث تتميز روضة الخفس بطبيعتها الساحرة وجمالها المتفرد، في لوحة خضراء وسط الرمال الذهبية، فيما تتميز قلتة أم قليدة في جبال العرمة شرق تمير بمعالمها الطبيعية الفريدة من نوعها، ومناظرها الخلابة، وصخورها المنحوتة بشكل طبيعي دون تدخل بشري، وبحيراتها الطبيعية المتكونة من السيول والأمطار، إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز للمحمية بالقرب من مدينة الرياض.
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