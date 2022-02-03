صيانة وقائية بطول 100.70 كلم على طريق الرياض - الدمام

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ففي الأطوال المنفذة على الطريق نفذت أعمال الصيانة الوقائية بأطوال 61.80 كلم باتجاه الرياض، حيث جرى الانتهاء من مجموع أطوال 35.20 كلم، فيما يتبقى 26.60 كلم من أطوال الطريق جار تنفيذها، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال 38.90 كلم باتجاه الدمام، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال 38.90 كلم.
واستخدمت 6 كاشطات اسفلتية، و7 فرادات اسفلتية، و12 رصاصات متنوعة، كما بلغت كمية الاسفلت المنفذ في السطح و الأساس 342,183 طنا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الاجهاد على جسم الطريق 22.411 طنا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على السطح و الأساس وطبقة امتصاص الاجهاد لـ 364.594 طنا.
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