شكرا لقرائتكم خبر صيانة وقائية بطول 100.70 كلم على طريق الرياض - الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق الرياض/ الدمام السريع رقم 40، بإجمالي أطوال بلغت 100.70 كلم في كلا الاتجاهين، ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.

ففي الأطوال المنفذة على الطريق نفذت أعمال الصيانة الوقائية بأطوال 61.80 كلم باتجاه الرياض، حيث جرى الانتهاء من مجموع أطوال 35.20 كلم، فيما يتبقى 26.60 كلم من أطوال الطريق جار تنفيذها، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال 38.90 كلم باتجاه الدمام، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال 38.90 كلم.

واستخدمت 6 كاشطات اسفلتية، و7 فرادات اسفلتية، و12 رصاصات متنوعة، كما بلغت كمية الاسفلت المنفذ في السطح و الأساس 342,183 طنا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الاجهاد على جسم الطريق 22.411 طنا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على السطح و الأساس وطبقة امتصاص الاجهاد لـ 364.594 طنا.