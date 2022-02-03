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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق القبض على 30 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بإحدى الاستراحات التي اتخذت مقرا لإيوائهم من قبل مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة وادي الدواسر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة. صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض. وأكد أن العقوبات تطال كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. 4 عقوبات مقررة





السجن مدة 15 سنة



غرامة مالية تصل إلى مليون ريال



مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء



التشهير بالمخالف



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