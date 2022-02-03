شكرا لقرائتكم خبر هيئة تطوير الدرعية تدرب مراقبي السلامة والصحة المهنية ميدانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع المذكرة كل من نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.
وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة في مجال التدريب التعاوني المشترك، وآلية عمل العيادات المهنية، وآلية الفحص الأولي والدوري للعاملين مع الاستفادة من المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية للسلامة والصحة المهنية.
وستشمل المذكرة تدريب مراقبي السلامة والصحة المهنية بالوزارة ميدانيا بمواقع العمل لدى الهيئة، بهدف رفع مهاراتهم في الرقابة على مواقع العمل في قطاع البناء والتشييد، والتعاون في تطوير معايير للسلامة والصحة المهنية بما يساعد في تطوير واقع السلامة والصحة المهنية وتعزيز حماية العاملين على المستوى الوطني، والسعي إلى مشاركة جميع الأنظمة والأدلة المتعلقة بهذا المجال وبيئة العمل.
وأوضح أبو اثنين أن هناك فوائد متعددة لمذكرة التفاهم مع الهيئة لما لها من إسهام كبير في الدفع بمجال العمل والتدريب والتنمية الاجتماعية إلى الأمام وتوظيف الطاقات والقدرات لدى الوزارة والهيئة لبناء قاعدة تعاون مثمر ومتعدد المسارات، في ضوء ما اشتملت عليه المذكرة من مجالات ومنها تنمية المجتمع عبر التعاون المتبادل بين هيئة تطوير بوابة الدرعية والجمعيات الأهلية بشكل عام والجمعيات الثقافية والسياحية بشكل خاص لتنفيذ البرامج وتحقيق المستهدفات، بالإضافة إلى برنامج مبادرات المناطق، عبر الاستفادة من تجربة الطرفين في بناء المبادرات النوعية، وبناء الدراسات في مجال الاحتياج التنموي، إضافة إلى المنصة الوطنية للتبرعات من خلال فتح مسار للعمالة الوطنية عبر شركات الموارد البشرية المرخصة من الوزارة، إضافة إلى المجالات المتعلقة بالتطوع، والتوطين، والتقنية، والتوجيه والتأهيل الاجتماعي، وتنمية المجتمع، ورأس المال البشري، معربا عن أمله في أن يسهم التعاون عن تحقيق النتائج المرجوة في المدى المنظور.
من جهته أكد جيري إنزيريلو أهمية مذكرة التفاهم في تحديد أوجه ومجالات التعاون بين الوزارة والهيئة، وآليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن التنسيق المشترك يستهدف رفع مستوى التوعية بنظام العمل واشتراطات بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة تطبيقها في المنشآت التي تقع تحت إشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية، منوها بما اشتملت عليه المذكرة من مجالات متعددة للتعاون بين الوزارة والهيئة، وتطلعه إلى أن تسهم في تحقيق الغايات المشتركة لكلا الطرفين.
المذكرة تشمل:
- التنسيق لزيارات تفتيشية تدريبية لمنشآت البوابة في المدن الإنشائية.
- تطوير مفتشي السلامة والصحة المهنية.
- نشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين.
- تبادل الخبرات وتحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة.
- تقديم الدعم للهيئة في تقديم الاستشارات والدورات التدريبية.
- تفعيل العمل التطوعي وبناء الفرص التطوعية.
- طرح الفرص التطوعية الخاصة بالهيئة في منصة التطوع.
- عرض تجربة الوزارة للهيئة فيما يخص تقديم الخدمات الرقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تطوير الدرعية تدرب مراقبي السلامة والصحة المهنية ميدانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.