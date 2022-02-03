القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني

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وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وجرى بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما جرى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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